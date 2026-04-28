Kahta İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, gençlerin hem sosyal hem de manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen kültür gezisi kapsamında gençler Adıyaman'a götürüldü.

Sinema Etkinliği İle Manevi Farkındalık Hedefi

Manevi danışmanlar Selman Kaymak, Abdulbaki Kuştepe ve Mustafa Çolak rehberliğinde gerçekleştirilen programda, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatını konu alan sinema filmi izlendi.

Etkinlikte, Hz. Peygamber'in örnek hayatının gençler tarafından daha yakından tanınmasının amaçlandığı belirtildi.

Gençlerden Etkinliğe Yoğun İlgi

Etkinliğe katılan gençler programdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek Kahta İlçe Müftülüğü'ne teşekkür ederek, bu tür organizasyonların devam etmesini talep etti.

Müftülükten Gençlik Projeleri Mesajı

Kahta İlçe Müftülüğü yetkilileri ise gençlere yönelik kültürel ve manevi içerikli projelerin artarak devam edeceğini bildirdi.

