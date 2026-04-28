Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyü yakınlarında gerçekleşti. M.D. yönetimindeki 02 FF 130 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada ağır yaralanan sürücü M.D., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Perre Haber Ajansı