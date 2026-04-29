Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağan yağmur sonrası yollar göle döndü.

Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü mevkiinde etkili olan yoğun yağışların ardından Kahta- Diyarbakır Karayolunun bir şeridi yağmur sularıyla doldu. Biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Bölgede yaşayan köy sakinleri, her yağış sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, sorunun kronik hale geldiğine dikkat çekti. Yolun suyla kaplanmasının hem sürüş güvenliğini tehlikeye attığını hem de ulaşımı olumsuz etkilediğini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.