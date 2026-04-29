Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde 4. Etap TOKİ yolu üzerinde Eren S.'ye ait 46 KY 432 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevredeki diğer araçlara ve yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.