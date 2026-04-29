Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'ne ilişkin davanın 5'inci duruşması, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden aileler katılırken, yalnızca bir avukatın duruşmada yer aldığı öğrenildi. Mahkemede, dosyaya sunulması beklenen bilirkişi raporunun henüz ulaşmadığı belirtilerek duruşma 1 Temmuz tarihine ertelendi. Duruşmaya katılan aileler, 'Mahkemeye yeterince ilgi gösterilmiyor. Herkesi davaları takip etmeye çağırıyoruz' dedi.

Binalarda Ağır Can Kaybı Yaşandı

Depremde büyük yıkımın yaşandığı bölgede B blok tamamen yıkılırken, D blok ise kısmen çöktü. Enkazdan 80 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

'80 Kişiyi Kaybettik, Sadece 1 Yaralı Çıktı'

Depremde kızını ve torununu kaybeden Davut Güler, duruşmanın kısa sürdüğünü ancak önemli bir raporun dosyaya ulaşmadığını belirterek, 'Bugünkü duruşmamız kısa sürdü. Ancak bir raporun gelmediği beyan edildi. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi' dedi.

Güler, 6 Şubat depremlerinde yaşanan yıkımı anlatarak, 'Besni ilçesi Yukarı Şehir bölgesinde, Abdurrahman Yardımlı Mahallesi'nde bulunan B blok tamamen yıkıldı, D blok ise yarı yarıya çöktü. O gün 80 vefat ve 1 yaralı çıkardık. Bina o kadar çürüktü ki dönemin savcısı 'Ben burada karot örneği alamadım' dedi. Zaten yaralı sayısı yok denecek kadar azdı, sadece bir yaralı vardı, ismi Efe'ydi. Onu da birkaç kişi birlikte biz çıkardık' ifadelerini kullandı.

Kızını ve torununu kaybettiğini belirten Güler, 'Ancak kızım ve torunum orada vefat etti. Kızım öğretmendi, başarılı bir öğretmendi. Torunum ise üstün zekâlılar okulundaydı, belki de ileride bir bilim insanı olacaktı' diye konuştu.

'Bu Davada Hiç Tutuklu Yok, Ulusal Basında Yer Almak İstiyoruz'

Davada tutuklu sanık bulunmamasına tepki gösteren Güler, 'Bu davada hiçbir tutuklu sanık yok. Sanki 163 kişi kendi kendine vefat etmiş gibi bir durum var. Biz devletimizden ve mahkemeden, sorumlu kim varsa tamamının tutuklanmasını istiyoruz' dedi.

Ulusal basında yeterince yer bulamadıklarını ifade eden Güler, 'Bu binalarda 163 kişi vefat etti, hiçbir gün ulusal basında yer almadık. Bize de yer verilsin, gelsinler bizimle görüşsünler, görselleri verelim, mahkeme tutanaklarına baksınlar; haklı olduğumuz görülecektir' ifadelerini kullandı.

'Firari Müteahhit Yakalansın'

Firari müteahhit Şükrü İşitmen'in yakalanmasını isteyen Güler, 'Devletimizden firari olan Şükrü İşitmen'in bir an önce yakalanarak getirilmesini istiyoruz. Muhtemelen İngiltere'de olduğunu tahmin ediyoruz. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı' dedi.

Sorumluluğun yalnızca müteahhitlerle sınırlı olmadığını belirten Güler, '2000 yılında çıkarılan deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların hiçbiri yıkılmadı. Ama müteahhitlerin yaptığı çürük binalar çocuklarımızı elimizden aldı' diye konuştu.

'Çürük Yapılar Öldürüyor'

Yaşanan kayıpların önlenebilir olduğuna dikkat çeken Güler, 'Bu böyle devam ederse, gelecek depremlerde de yüzlerce, belki binlerce insanımızı kaybedeceğiz. Öyle cezalar verilsin ki gelecekteki nesiller kurtulsun' dedi.

Kendi yaşadığı binanın ayakta kaldığını belirten Güler, 'Ben Adıyaman'ın en çürük zemininde oturuyorum. Ancak bina yapılırken müteahhide '8 şiddetinden aşağı dayanmayacak şekilde proje yap' dedim. Yaklaşık 12 yıldır o binada oturuyoruz, bizim bina sağlam kaldı, çevremizdeki hiçbir bina ayakta kalmadı' ifadelerini kullandı.

'Belediyeler, Denetim Yapan Birimler, Mühendisler Nerede?'

Davanın 1 Temmuz'a ertelendiğini hatırlatan Güler, 'Bu davaların bir an önce bitmesini istiyoruz. Hak eden herkes cezasını alsın. Ancak hâlâ bu davada tek bir tutuklu yok. Belediyeler, denetim yapan birimler, mühendisler var. Bunlar nerede?' dedi.

'Herkesi Davaları Takip Etmeye Çağırıyoruz'

Duruşmalara ilginin yetersiz olduğunu ifade eden Güler, 'Mahkemeye yeterince ilgi gösterilmiyor. Herkesi davaları takip etmeye çağırıyoruz. Neredeyse hiçbir aileden sağ çıkan olmadı. 80 ölü, 1 yaralı var. Bugün duruşmada avukatlar da yoktu, sadece benim avukatım vardı. Bizi yalnız bırakmasınlar, biz de bu işin peşini bırakmayacağız' şeklinde konuştu.

'Şükrü İşitmen'in Yaptığı Binalarda Can Kaybı Yüksek'

Besni'deki yıkımlara da değinen Güler, 'Besni'de vefat edenlerin büyük bir kısmı Şükrü İşitmen'in yaptığı binalarda hayatını kaybetti. Sadece benim bildiğim iki binada biri 83, diğeri 80 olmak üzere çok sayıda kişi vefat etti. Toplamda yaklaşık 500 vefat var ve bunun yarısı, belki daha fazlası bu binalarda gerçekleşti' dedi.

Kaynak : PERRE