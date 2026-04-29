Akaryakıt fiyatları 29 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeniden gündemde yer aldı. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik Türkiye genelinde fiyatları etkilerken, Adıyaman'da fiyatların sabit kaldığı görüldü.

Eşel mobil sistemi kapsamında vergi düzenlemeleriyle artışların büyük bölümünün karşılandığı, buna rağmen dönemsel değişimlerin pompa fiyatlarına sınırlı yansıdığı belirtiliyor.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Adıyaman'da fiyatlar dünkü seviyesini korudu:

Benzin: 65,88 TL

Motorin: 73,94 TL

LPG: 35,44 TL

Kentte araç sahipleri fiyatları yakından takip ederken, Adıyaman genelinde sabit seyir dikkat çekti.

Büyükşehirlerde Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 63,74 TL

Motorin: 71,64 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara:

Benzin: 64,71 TL

Motorin: 72,76 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir:

Benzin: 64,99 TL

Motorin: 73,03 TL

LPG: 34,79 TL

Piyasalar Takip Ediliyor

Sektör kaynakları, akaryakıt fiyatlarının Brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak şekillendiğini belirtirken, kısa vadede yeni bir zam ya da indirim beklentisinin bulunmadığını ifade ediyor.

Kaynak : PERRE