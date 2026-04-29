Adıyaman'da, seyir halindeki sepetli motosiklet, yolcusu düştükten sonra devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Büklüm Köyü yakınlarında tarlaya giden Nusret Gündüz'ün kullandığı sepetli motosiklette bulunan Ayşe Gündüz, dengesini kaybederek düştü. Ayşe Gündüz'ün düştüğünü fark eden Nusret Gündüz geri döndüğü esnada panikle motosikleti devirdi. Meydana gelen olayda Nusret Gündüz ve Ayşe Gündüz yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.