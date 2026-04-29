Piyasalarda FED kararının ardından altın ve dolar tarafında yeni fiyatlamaların oluşması bekleniyor.
Altın piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, gram altın yeni haftada düşüş eğilimiyle dikkat çekiyor.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 6.667,57 TL
Satış: 6.668,49 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.615,31 TL
Satış: 10.859,74 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.164,28 TL
Satış: 21.719,49 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.347,00 TL
Satış: 43.805,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.987,00 TL
Satış: 44.657,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 43.788,17 TL
Satış: 44.900,22 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.604,19 Dolar
Satış: 4.604,71 Dolar
Piyasalarda FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında yönün netleşmesi bekleniyor. Ekonomistler, kararın para politikası beklentilerine göre değerli metaller üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.
Kaynak : PERRE