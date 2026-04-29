Piyasalarda FED kararının ardından altın ve dolar tarafında yeni fiyatlamaların oluşması bekleniyor.

Altın piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, gram altın yeni haftada düşüş eğilimiyle dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 6.667,57 TL

Satış: 6.668,49 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.615,31 TL

Satış: 10.859,74 TL

YARIM ALTIN

Alış: 21.164,28 TL

Satış: 21.719,49 TL

TAM ALTIN

Alış: 43.347,00 TL

İçeriği Görüntüle

Satış: 43.805,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 43.987,00 TL

Satış: 44.657,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 43.788,17 TL

Satış: 44.900,22 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.604,19 Dolar

Satış: 4.604,71 Dolar

Piyasalarda FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında yönün netleşmesi bekleniyor. Ekonomistler, kararın para politikası beklentilerine göre değerli metaller üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Kaynak : PERRE

Kaynak: Perre Haber Ajansı