Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen belirli aralıklarla devam eden yağışların bugünden itibaren yerini güneşli bir havaya bıkacağı belirtilirken bahar yağışlarının hafta sonundan itibaren Adıyaman genelinde tekrar etkili olabileceği açıklandı.

30 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 12/25 derece

Besni 11/ 20 derece

Çelikhan 9/20 derece

Gerger 14/23 derece

Gölbaşı 11/23derece

Kahta 12/25 derece

Samsat 12/25 derece

Sincik 10/ 18 derece

Tut 13/21 derece

1 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/ 25 derece

Besni 10/ 18 derece

Çelikhan 8/19 derece

Gerger 15/21 derece

Gölbaşı 14/21 derece

Kahta15/24 derece

Samsat 14/25 derece

Sincik 11/ 17 derece

Tut 15/20 derece

Kaynak : PERRE