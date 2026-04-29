Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen belirli aralıklarla devam eden yağışların bugünden itibaren yerini güneşli bir havaya bıkacağı belirtilirken bahar yağışlarının hafta sonundan itibaren Adıyaman genelinde tekrar etkili olabileceği açıklandı.
30 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 12/25 derece
Besni 11/ 20 derece
Çelikhan 9/20 derece
Gerger 14/23 derece
Gölbaşı 11/23derece
Kahta 12/25 derece
Samsat 12/25 derece
Sincik 10/ 18 derece
Tut 13/21 derece
1 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/ 25 derece
Besni 10/ 18 derece
Çelikhan 8/19 derece
Gerger 15/21 derece
Gölbaşı 14/21 derece
Kahta15/24 derece
Samsat 14/25 derece
Sincik 11/ 17 derece
Tut 15/20 derece
