'Mağdurun yaşı küçük ve sınır zeka kapasitesine sahip'

Mağdur vekilleri Av. Ahmet Gündüz ve Av. Sultan Fener tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Adıyaman'da engelli (sınır zeka seviyesi) genç bir kız (E.S.), henüz 17 yaşındayken saç kestirmek için gittiği bir iş yerinde L.Ö. tarafından istismara uğruyor. Daha sonra bu kişi tarafından yaşı kendisinden büyük olan başka kişilerle tanıştırılıyor ve N.A., İ.A. ve M.B. tarafından da rızası dışında birden fazla kez cinsel ilişkiye zorlandığını söylüyor. Olay ortaya çıktığında genç kızın hamile olduğu anlaşılıyor.

Dosyada özellikle dikkat çeken nokta şu: Mağdurun hem yaşı küçük hem de Adli Tıp değerlendirmelerinde 'sınır zeka kapasitesine' sahip olduğu tespit ediliyor. Bu da, yaşadığı fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak kavrayamayabilecek durumda olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, kendisinden yaşça büyük birden fazla kişiyle bu olayların yaşandığı iddia ediliyor.'

'Savcılık nitelikli cinsel istismar kapsamında değerlendirdi'

Açıklamada, savcılığın dosyaya ilişkin değerlendirmesine de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

'Savcılık da zaten bu nedenle olayın 'çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar' kapsamında olduğunu değerlendiriyor ve sanıkların cezalandırılmasını talep ediyor.'

'Yerel mahkeme beraat kararı verdi, istinaf bozdu'

Yargılama sürecine ilişkin aktarılan bilgilerde ise şu ifadelere yer verildi:

'Ancak dava Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğünde mahkeme sanıklar hakkında beraat kararı veriyor. Bunun üzerine mağdurun avukatı A.G. kararı istinafa taşıyor. Üst mahkeme bu kararı yerinde bulmuyor, bozuyor ve dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere geri gönderiyor.'

'Adli tıp raporu tartışma yarattı'

Yeniden görülen dava sürecinde alınan Adli Tıp Kurumu raporuna da değinilen açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

'Şu anda dosya öte yandan, dosyanın yeniden görülmesi sürecinde alınan Adli Tıp Kurumu raporu da tartışma yarattı. 2026 tarihli raporda mağdurun 'sınır zeka kapasitesine sahip olduğu, olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabileceği ve beyanlarına itibar edilebileceği' yönünde görüş bildirildi.'

Duruşma 5 Mayıs'a ertelendi

Yargılama sürecinin sürdüğü dosyada, mahkeme heyetinin duruşmayı 5 Mayıs 2026 tarihine ertelediği bildirildi.

Kaynak : PERRE