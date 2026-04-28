Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen belirli aralıklarla devam eden yağışların bugünden itibaren yerini güneşli bir havaya bıkacağı belirtilirken bahar yağışlarının hafta sonundan itibaren Adıyaman genelinde tekrar etkili olabileceği açıklandı.
29 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 10/25 derece
Besni 8/ 20 derece
Çelikhan 7/20 derece
Gerger 8/23 derece
Gölbaşı 7/23 derece
Kahta 12/25 derece
Samsat 11/26 derece
Sincik 7/ 19 derece
Tut 8/23 derece
30 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/ 25 derece
Besni 8/ 20 derece
Çelikhan 8/19 derece
Gerger 8/23 derece
Gölbaşı 8/23 derece
Kahta11/25 derece
Samsat 12/25 derece
Sincik 7/ 18 derece
Tut 8/22 derece
Kaynak : PERRE