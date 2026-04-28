Giresun'da, Kuzalan Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde bulunan Mavi Göl, yeni turizm sezonu öncesinde hazırlık sürecine girdi. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bölgede, sezon açılışı öncesi temizlik, çevre düzenlemesi ve yürüyüş yollarında bakım çalışmaları başlatıldı. Turkuaz rengiyle öne çıkan göl, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Yetkililer, çalışmaların ziyaretçilerin bölgeyi daha güvenli ve konforlu şekilde gezebilmesi amacıyla yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca doğal yapının korunmasına yönelik önlemlerin de artırıldığı ifade edildi.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında göl çevresinde temizlik yapılırken, şelale etrafındaki yürüyüş güzergahlarında bakım ve düzenleme işlemleri sürdürülüyor.

Doğal yapısıyla dikkat çeken alanın, yeni sezonda da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlandığı bildirildi.

