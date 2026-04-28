Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan artış, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar seviyelerinde işlem görürken, Orta Doğu'daki gelişmelerin arz endişelerini artırması fiyatları etkiledi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 28 kuruş, benzine ise 95 kuruş zam yapıldı.

Zam sonrası Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 65,88 TL

Motorin: 73,94 TL

LPG: 35,44 TL

Özellikle motorin fiyatındaki artışın Adıyaman'da taşımacılık ve üretim maliyetlerini artıracağı belirtildi.

Türkiye genelinde fiyat artışı diğer illere de yansıdı. 28 Nisan itibarıyla bazı büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 63,74 TL

Motorin: 71,64 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 63,60 TL

Motorin: 71,50 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 64,71 TL

Motorin: 72,76 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,99 TL

Motorin: 73,03 TL

LPG: 34,79 TL

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan ürün fiyatları ile döviz kuruna bağlı olarak hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına dağıtım ve bayi paylarının eklenmesiyle pompa satış fiyatı oluşurken, bu nedenle fiyatlar illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Kaynak : PERRE