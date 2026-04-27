Çalıştay kapsamında farklı illerden kent konseyi temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, özellikle deprem sonrası kentlerin yeniden inşasında dayanışmanın önemi, yerel katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kent konseylerinin daha etkin hale getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişi ve tecrübe paylaşımı, genel kurulun en önemli kazanımları arasında yer aldı.

Genel Kurulun verimliliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Kent Konseyi Genel Sekreteri Cihat Arutay 'Tarsus Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu genel kurul, yalnızca bir toplantı zemini değil, kentlerin ortak akılla geleceğini konuştuğu önemli bir dayanışma alanı olmuştur. Yapılan görüşmelerde kent konseylerinin sorunları, beklentileri ve çözüm yolları yapıcı bir anlayışla ele alınmıştır. Farklı kentlerin deneyimlerini paylaşması, bizler açısından önemli katkılar sunmuştur,' dedi.

Arutay, 'Adıyaman'ın yaşadığı deprem gerçeği sonrası yeniden yapılanma sürecinde, kent konseylerinin daha güçlü rol üstlenmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Bu genel kurul, yeni iş birlikleri ve ortak çalışma imkanları açısından da verimli geçti. Buradan edinilen kazanımları Adıyaman'a taşımayı önemsiyoruz,' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Kent Konseyi olarak bu tür ulusal platformlarda yer almanın önemli olduğunu belirten Arutay, Tarsus Kent Konseyi'ne ve organizasyona katkı sunan paydaşlara teşekkür ederek, kentler arası dayanışmayı büyüten her girişimin yerel demokrasiye katkı sunduğunu vurguladı.

Adıyaman Kent Konseyi, genel kuruldan çıkan değerlendirme ve önerilerin yerelde de takipçisi olacaklarını bildirdi.

