AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman genelinde ve bölgede etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Milletvekili Özhan, özellikle Besni başta olmak üzere birçok ilçe ve kırsal alanda yaşanan tarımsal zararın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

'Devletimiz Tüm Kurumlarıyla Sahadadır'

Milletvekili Özhan yaptığı açıklamada, 'Adıyaman ilimiz genelinde ve bölgemizde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Besni başta olmak üzere birçok ilçemizde üreticilerimizin yaşadığı zarar bizleri derinden üzmüştür. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Yaraların en kısa sürede sarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir' dedi.

'Özellikle Fıstık ve Meyve Bahçelerinde İncelemeler Devam Ediyor'

Yağış sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların sahada hasar tespit çalışmalarına başladığı bildiren Milletvekili Özhan, özellikle fıstık ve meyve bahçelerinde ciddi zararların oluştuğu bölgelerde incelemelerin sürdürüldüğü, hasar tespit çalışmalarının ardından net tablonun ortaya çıkarılacağını açıkladı.

