Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Gökkuşağı Caddesi'ni ziyaret ederek bölgede yürütülen trafik ve asayiş uygulamalarını yerinde denetledi.

Ziyaret kapsamında Nazman, çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek asayiş ve trafik düzenlemelerine ilişkin talep ve önerileri dinledi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı.

