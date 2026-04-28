Türkiye Belediyeler Birliği Nisan ayı encümen toplantısı, Başkan Vekili ve Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Abdurrahman Tutdere, encümen görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı.

Toplantının ardından düzenlenen programda, belediyelerin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik 95 aracın teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Tutdere, 'Belediyelerimizin hizmet kapasitesini güçlendirecek 95 aracın teslim törenine katıldık. Araçların tüm belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler arasındaki iş birliğine dikkat çeken Başkan Tutdere, 'Yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı büyüterek; Adıyaman'ımızı ve ülkemizin tüm şehirlerini daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha dirençli hale getirmek için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

