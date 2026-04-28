'Sağlık Çalışanlarının İhtiyacı Gündeme Taşındı'

Karakuş, kreş ihtiyacının Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarıyla kamuoyuna taşındığını ifade ederek, 'Hastanelerde fedakârca görev yapan sağlık çalışanları için kreş ihtiyacı dile getirilmiş, Sayın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da bu konuda çalışma başlatacaklarını ilan etmişti' dedi.

'Toplumsal Vicdanın Sesi'

Kreş talebinin yalnızca sendikal bir konu olmadığını vurgulayan Karakuş, bu ihtiyacın bir televizyon dizisinde de (Uzak Şehir) işlenerek geniş kesimlerin gündemine girdiğini belirtti.

Karakuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Kreş bir tartışma konusu değil; ortak bir vicdanın sesi.

Kreş bir lütuf değil, bir ihtiyaçtır.

Kreş bir ayrıcalık değil, bir haktır.'

'Sözlerden İcraata Geçilmeli'

Açıklamasında yetkililere çağrıda bulunan Karakuş, verilen sözlerin somut adımlara dönüşmesi gerektiğini ifade ederek, 'Sözlerin ötesine geçelim. Sözler ekranlarda kalan değil, sahada karşılık bulan adımlara dönüşsün' dedi.

Karakuş, açıklamasını 'Hastanelere kreş açılsın' çağrısıyla tamamladı.

