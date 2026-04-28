'Önemli Bir Adım Attık'

Cemiyet Başkanı Sibel Turan, derneğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, kuruluş sürecinin tamamlandığını belirterek, 'Adıyaman'da sahada görev alan gazeteciler olarak önemli bir adım attığımızı, derneğimizin kuruluşunun resmi olarak tamamlandığını paylaşmanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

'Amaç Mesleki Dayanışmayı Büyütmek'

Zorlu koşullarda görev yapan gazetecilerin haklarını korumak ve çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

'Bizler, zorlu koşullarda görev yapan gazeteciler olarak meslektaşlarımızın haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve bu mesleğe gönül vermek isteyen genç arkadaşlarımıza yol göstermek için bir araya geldik. Amacımız; mesleki dayanışmayı büyütmek, gazeteciliğin saygınlığını güçlendirmek ve Adıyaman'da basın emekçilerinin daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır.'

Genç Gazetecilere Açık Davet

Turan, cemiyetin yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı zamanda bir eğitim ve gelişim platformu olacağını vurgulayarak, aktif olarak sahada çalışan tüm gazetecilere çağrıda bulundu:

'Dernek olarak, genç ve saha çalışanı erkek ve kadın tüm gazeteci meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Basın kuruluşlarımızda aktif görev alan alaylı ya da iletişim fakültesi mezunu arkadaşlarımızı birlikte kaliteyi artırmak, basın etiğine uygun haber üretimine katkıda bulunmak ve dayanışmak için birlikte yol yürümeye çağırıyorum.'

Eğitim ve Proje Vurgusu

Cemiyet bünyesinde kapsamlı eğitim programları planladıklarını belirten Turan, teorik bilgi ile saha pratiğini birleştirecek projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi:

'Teori ile pratiği birleştirmek, basın hukuku ve basın etik kurallarına uygun haber yazımından sahadaki haklarımıza kadar eğitim projeleri düzenleyecek ve emekçi arkadaşlarımızın nitelikli çalışanlar olmalarına katkı sunacağız. Muhabirin el rehberinden ekipman kullanımına, haber yazım tekniklerinden video ve fotoğraf çekimi eğitimlerine kadar çok sayıda program planladık.'

'Birlikte Güçleneceğiz'

Turan, cemiyetin sahada çalışan gazetecilerin sesi olmayı hedeflediğini belirterek, 'Yönetim kurulumuzda bulunan değerli arkadaşlarımız ve üyelerimizle birlikte basında kaliteyi temsil edecek girişimlerimizle saha çalışanı arkadaşlarımıza katkı sunmak üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışan gazetecilerimizi derneğimize katılmaya ve katkı sunmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da bir ilk olma özelliği taşıyan kadın cemiyet başkanlığı, kentte basın sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE