Adıyaman'da, ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı kapsamında bilgilendirme toplantıları başlıyor. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini hedefliyor.

Program çerçevesinde, Türkiye genelinde girişimcilik kapasitesinin artırılması, istihdamın desteklenmesi ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda girişimcilere; kurulum giderleri, ekipman ve malzeme temini, kira ve personel giderleri ile pazarlama ve markalaşma faaliyetleri için hibe desteği sağlanacak.

Bilgilendirme toplantısı, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 10.00'da Ramada by Wyndham Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Toplantıda programın başvuru şartları, destek kalemleri ve süreçlere ilişkin detaylı bilgi verilecek.

Yetkililer, girişimci adayları ile işletme sahiplerini toplantıya katılmaya davet ederken, hibe programı için son başvuru tarihinin 19 Haziran 2026 olduğu bildirildi.

