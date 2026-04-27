Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 70. Başkanlar Konseyi toplantısı, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde 23-25 Nisan tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirildi. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin 75. kuruluş yılı da program kapsamında kutlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Türkiye'nin farklı illerinden, KKTC'den, Almanya'dan ve Azerbaycan'dan gelen 125 gazeteciler cemiyeti başkanı ve gazeteci katıldı.

Yerel basının sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantının ardından 9 maddelik sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Bildiride, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine vurgu yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğüne, demokrasiye ve basın özgürlüğüne bağlılık bir kez daha ifade edildi.

Anadolu basınının ciddi bir varoluş mücadelesi verdiği belirtilen bildirgede, Basın İlan Kurumu'nun önceki dönem uygulamaları eleştirilirken, yeni yönetimle birlikte olumlu adımlar atıldığı ifade edildi.

TGF, yerel basının güçlenmesi için birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, meslek örgütlerinin siyasi müdahalelerden uzak durması gerektiğini vurguladı. Ayrıca medya yasası ve medya meslek birliği çalışmalarına destek verileceği belirtildi.

Bildirgede ekonomik sorunlara da dikkat çekilerek, artan maliyetler, düşen reklam ve ilan gelirleri ile belediyelerin destekten uzak tutumunun yerel basını zorladığı kaydedildi.

Radyo ve televizyon yayıncılarının yaşadığı mali yükler, kanal tahsis bedelleri, telif ücretleri ve enerji maliyetleri de sektörün temel sorunları arasında gösterildi. Bu alanlarda devlet desteği ve düzenleme çağrısı yapıldı.

Dijitalleşme ve yapay zekâ sürecine de değinilen bildirgede, Anadolu basınının teknolojik dönüşüme uyum sağlarken gazetecilik refleksini koruması gerektiği ifade edildi.

Sosyal medya üzerinden 'gazeteci' kimliği kullanan denetimsiz hesapların basın mesleğine zarar verdiği belirtilerek, bu konuda yasal düzenleme ve denetim ihtiyacına dikkat çekildi.

Yerel gazetelerin yayın periyotları ve teknik düzenlemelerle ilgili sorunlarına da değinilen bildirgede, bu uygulamaların küçük ölçekli yayın organlarını zorladığı vurgulandı.

TGF, Anadolu basınının sorunlarının çözümü için mücadeleye devam edileceğini belirterek bildirgeyi kamuoyunun bilgisine sundu.

Sonuç bildirgesinin tamamında, aşağıdaki hususlara yer verildi:

1-23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini kayıtsız şartsız ilan ettiği büyük gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep birlikte kutlamaktan büyük gurur duyduk.

2-Türkiye'nin örgütlü en büyük basın kuruluşu Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin; milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve devrimlerinden vazgeçilmeden Cumhuriyete ve Demokrasiye olan inancımızı bir kez daha yineleyerek; basın ve ifade özgürlüğü ile düşüncenin önüne konmak istenen tüm engelleri aşmaya kararlı olduğumuzun bilinmesini isteriz.

3-Son yıllarda Anadolu Basını varoluş mücadelesi veriyor, Basın İlan Kurumu; önceki yönetim döneminde basının sorunlarını çözmek yerine illerdeki gazeteleri zorlayarak birleştirme gayreti nedeniyle kötü bir döneme imza atmış, birçok ilde basın tek sesli bir hale getirilmiştir. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü'nün değişmesiyle birlikte, yeni yönetimin olumlu kararları ile sorunların çözümü için çaba harcamaktadır. Özellikle cemiyetlere dağıtılan destek rakamları yıllardır talep ettiğimiz ölçüde gerçekleşmeye başlamıştır

4-TGF olarak sorunlarımızın birlik-beraberlikte çözüleceği inancımızı bir kez daha yineleyerek; gerçek meslek örgütlerimizi, siyasetçilerin oyunlarına gelmeden, kandırılmadan, böl-parçala- yönet oyunlarına kanmadan bir araya gelmeye, konuşmaya birbirimizi yemek yerine birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Başkanlar Konseyine davet edilen diğer meslek kuruluşları temsilcilerinin verdiği benzer mesajlar da bu konudaki umutların artmasına neden olmuştur. Öte yandan Basının Medya Yasası ve Medya Meslek Birliği oluşturulması için tüm basın örgütlerinin var gücüyle çalışması gerektiğini vurgulayarak bu çalışmalarda TGF olarak her zaman yer alacağımız ve destek vereceğimizi belirtiriz.

5-Artan maliyetler, daralan ilan ve reklam gelirleri, belediyelerin basını desteklemekten korkan bir süreç yaşaması da yerel basın için büyük zorluklar yaşatmaktadır.

6-Radyo, TV'lere hiçbir devlet desteğinin olmaması, karasal yayın yapan televizyonların -çoğu zaman yayında olmamasına rağmen- kanal tahsis bedeli ödemesi sektörü büyük sıkıntılara sokmaktadır. Bu bedellerin kaldırılması ya da düşürülmesi beklenmektedir. Radyolarda ise meslek birliklerine ödenen yüksek telif ücretleri ve Türkiye genelinde bazı bölgelerde ortak anten sistemine geçilmesinin planlanması yerel yayıncılar için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Radyo ve TV'ler enerji ve işçilik maliyetleri konusunda destek talebinde bulunmaktadır.

7-Son dönemde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayan Anadolu Basını, dijitalleşme ve Yapay Zekâ konusunda, bir yandan gelişmelere ayak uydurmak diğer yandan da sadece Yapay Zekâ kullanarak gazetecilik refleksinden uzaklaşmama dengesini iyi korumak zorundadır. Doğru stratejilerle çağa ayak uyduracak gelişmeleri takip etmek, gazeteciliğin refleksini de kaybetmemek büyük önem taşımaktadır.

8-Gazeteciliğin basın etik ve ahlak kurallarının vazgeçilmez olduğu son dönemde iyiden iyiye hissedilmektedir. Özellikle 'gazeteci olmayan' sosyal medya sayfalarında kendilerini gazeteci tanıtan kişiler gerçek gazeteciler için büyük bir tehlike arz etmekte, gazetecilere olan güveni tümden yok etmektedirler. Bu konuda Devletin denetim ve yaptırımı kaçınılmazdır.

9-Anadolu'nun birçok küçük şehrinde haftalık olarak yayınlanan gazetelerin haftada 2 gün yayına çıkarılması, yazı puntolarının 11'den 10'a düşürülmesi bu gazeteleri zor duruma düşürmektedir. TGF, Anadolu basının sorunlarının çözümü için fikir üretmeye ve gerekeni yapmaya her zaman olduğu gibi devam edecektir.

Kaynak : PERRE