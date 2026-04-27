6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da kurulan Umut Kent'te başlayan eğitim yolculuğu, Koç Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Koç Birlik Hareketi'nin desteğiyle uluslararası bir başarıya dönüştü.Koç Lisesi öğrencileri Kerim Koç, Emir Elyakim, Ramazan Çelikkol, Berk Fidancıoğlu ve Naz Arı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Vehbi Koç Vakfı ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle Adıyaman başta olmak üzere dört farklı ilde robotik atölyeler kuruldu.

Gönüllü olarak Adıyaman'a giden lise öğrencileri, depremzede çocuklara mentörlük yaparak sürece aktif destek verdi.

Koç Topluluğu'nun AFAD iş birliğiyle kurduğu Adıyaman Umut Kent'te eğitim alan öğrenciler, robotik kodlama ile tanıştıktan sonra geliştirdikleri projelerle Türkiye genelindeki turnuvalarda başarı elde etti. FIRST LEGO League Türkiye Mersin Yerel Turnuvası'nda iki kupa kazanan ekip, İzmir'de düzenlenen ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Takım lideri Mahmut Çağrı Karakeçi ve öğrenciler, arkeoloji temalı projeleri kapsamında Nemrut Dağı ve Perre Antik Kenti'nde incelemelerde bulunarak 'yapay zekâ destekli arkeolog şapkası' geliştirdi. Sensör, kamera ve soğutma sistemine sahip proje, jüri tarafından dikkat çekti.

Başarılarının ardından Adıyamanlı öğrenciler, FIRST Vakfı tarafından ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasına davet edildi. Koç Birlik Hareketi, öğrencilerin vize ve ulaşım süreçlerini üstlenirken, tüm masrafların da karşılandığı belirtildi.

Takım lideri Mahmut Çağrı Karakeçi, 'Koç Birlik Hareketi bize inandı, destek oldu. Şimdi Amerika'da Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz' dedi.

Vehbi Koç Vakfı Saha Uzmanı Aylin Urkan ise öğrencilerin süreçte büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, 'Çocuklarımız ilk kez birçok deneyimi bu süreçte yaşadı. Koç Birlik Hareketi sadece destek olmadı, onlara abilik ve ablalık yaptı' ifadelerini kullandı.

Depremzede öğrenciler, 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında ABD'de Türkiye'yi temsil edecek.

