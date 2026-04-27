Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu tarafından, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan 'Sumud Özgürlük Filosu' yararına düzenlenen kermes, yoğun katılım ve geniş destekle tamamlandı. 23 Nisan'da başlayan ve dört gün süren organizasyon, Adıyaman halkının dayanışma örneğiyle dikkat çekti.

Platform Başkanı Abdulkadir Kurt, yaptığı açıklamada kermesin yalnızca bir yardım etkinliği olmadığını, aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve ortak vicdanın bir yansıması olduğunu belirtti. Kurt, 'İyilik dalga dalga büyüyor, Sumud'a gemi oluyor' temasıyla gerçekleştirilen organizasyonun toplumun farklı kesimlerinden ilgi gördüğünü ifade etti.

Etkinlik süresince gönüllüler tarafından yürütülen çalışmalar, vatandaşların evlerinde hazırladığı ürünlerin satışa sunulması ve destek amacıyla alana gelen katılımcılar organizasyona katkı sağladı. Çocukların kumbaralarından getirdikleri harçlıklar da etkinlikte yer aldı.

Platform yetkilileri, elde edilen gelirin Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım faaliyetlerine aktarılacağını ve bu desteğin Filistin halkına dayanışma mesajı taşıdığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca organizasyona katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına, kurumlara, lojistik destek sağlayan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Abdulkadir Kurt, açıklamasını, 'Yapılan hayırların kabul edilmesini temenni ediyor, özgür bir Kudüs'te barış ve adalet içinde buluşmayı diliyoruz' sözleriyle tamamladı.

