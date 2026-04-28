Adıyaman'da nesli koruma altında bulunan küçük akbabalar görüntülendi. Göç eden tek akbaba türü olarak bilinen küçük akbabaların bölgede üreme amacıyla bulunduğu belirtildi.

Hayvancılıkla uğraşan Hacı Bozan, Siver Köyü yakınlarında görülen akbabaların ilkbahar ve yaz aylarını bölgede geçirdiğini ifade etti. Bozan, türün yavrularını büyüttükten sonra eylül ayı sonu itibarıyla Afrika'ya göç ettiğini aktardı.

Edinilen bilgilere göre küçük akbabalar, kışı Afrika kıtasında geçiriyor, ardından mart ayında üreme dönemleri için binlerce kilometrelik yol kat ederek Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye ulaşıyor.

