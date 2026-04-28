Adıyaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Sebze Hali Kavşağı yakınlarında Mahmut Gazi Avcı (19) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mahmut Gazi Avcı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.