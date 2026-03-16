AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ramazan ayı kapsamında şehir genelinde hane ziyaretleri ve vatandaşlarla buluşmalar devam ederken son olarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zehra Purde Muti’nin katılımlarıyla gazi, şehit, yaşlı, engelli ve 6 Şubat depreminde vefat eden deprem şehitlerinin aileleri ziyaret edildi.

Saha çalışmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler; Ramazan ayı süresince gerçekleştirilen tüm programları ‘Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir’ sloganıyla yürüttüklerini belirterek “ Ramazan ayının o eşsiz manevi havasının son günlerine yaklaşırken AK Parti Kadın Kolları olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Adıyaman’ın deprem bölgesi olması hasebiyle hane ziyaretlerimizi de ‘İlk Evim İlk İftarım’ adıyla depremzedelerimizin gönül sofralarına ortak oluyoruz. Bu güzel iklimde sağ olsun Genel Merkezimiziz de bizleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Son olarak Kadın Kolları Genel Başkanlığı MKYK Üyemiz Zehra Purde Muti başkanımızın da katılımlarıyla gazi, şehit, yaşlı vatandaşlarımız, yönetim kurulumuzdaki deprem şehitlerimizin aileleri ve Ramazan çadırına ziyaretler gerçekleştirdik. Ak kadınlarımızın gayreti ve azmi ile yapılan buluşmalar ve çalışmalarla farklı kitlelere ulaştık. Ramazan ayı boyunca gösterdiğimiz yüksek tempolu çalışmalarla hem gönüllere dokunduk hem de Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki temsilcisi olmaya gayret gösterdik.

Girdiğimiz her hanede bizleri bağrına basan hemşehrilerimize, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyoruz. Hemşehrilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan özel sevgisi, muhabbeti bizlere gösterdiği teveccüh, sahadaki en büyük gücümüz olmuştur. Bu vesileyle bugünkü saha çalışmalarımıza katkı sağlayan MKYK Üyemiz Zehra Purde Muti başkanımıza teşekkür ediyor, şimdiden tüm Adıyaman’ımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, mübarek Ramazan ayının şehrimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.