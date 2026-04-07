Parti İçinde Farklı Görevlerde Bulundu

Siyasi hayatına Gazi Osman Paşa ilçe yönetiminde başlayan Aktaş'ın, kısa sürede teşkilat başkanlığı görevine yükseldiği, ardından ilçe başkanlığının tavsiyesiyle Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'ün yanında görev aldığı bildirildi.

Aktaş'ın daha önce parti bünyesinde Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcılığı, Ankara İl Başkanlığı Tanıtım Danışmanlığı ile Muş ve Hakkari il sorumluluğu görevlerinde bulunduğu da belirtildi.

Hakkari il sorumluluğu görevini yürüttüğü dönemde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Milli Görüş tarihinde Türkiye'de ilk kez Hakkari'de bir ilçenin belediyesinin, ülke genelinde rekor sayılabilecek bir oy oranıyla kazanılmasında önemli rol oynadığı bildirildi.

Yeni görevlendirme ile birlikte Aktaş'ın, partinin genel merkez ve il teşkilatı düzeyindeki çalışmalarına katkı sunmasının hedeflendiği ifade edildi.

'Stratejik Çalışmalara Katkı Sunması Bekleniyor'

Aktaş'ın Ankara'daki yeni göreviyle birlikte partinin stratejik çalışmalarına ve politikalarına katkı sağlaması beklenirken, atamanın ardından çeşitli kesimler tarafından hayırlı olsun mesajları paylaşıldı.

Yusuf Aktaş Kimdir?

2 Mayıs 1987 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Yusuf Aktaş, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde devam eden Aktaş, evli ve dört çocuk babasıdır.

Siyasi çalışmalarının yanı sıra Aktaş Yayıncılık sahibi de olan Aktaş, inşaat ve emlak alanlarında da faaliyetler sürdürüyor.

