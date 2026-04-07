Bir dizi ziyaret kapsamında Adıyaman'a gelen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Epstein Davası'yla ilgili Meclis'e sunulan araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğine ilişkin açıklamalarda bukunarak, Meclis'e sunulan araştırma önergelerinden birinin kendi grupları tarafından verildiğini belirtti.

'Epstein Dosyasının Yalnızca Adli Değil Küresel Boyutu da Bulunuyor'

Ekmen, dosyanın yalnızca bir suç örgütü ya da ahlaki çöküş meselesi olarak ele alınamayacağını savunarak, küresel ölçekte siyaset, finans ve ticaret dünyasını etkileyen bir baskı ağı iddiasına dikkat çekti. Dosyada yer alan ilişkilerin uluslararası dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Ekmen, özellikle Amerika'daki siyasi gelişmelerin de bu çerçevede tartışıldığını kaydetti.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde, 'O araştırmayla ilgili önergelerden birini veren bizdik. Epstein bir fuhuş çetesi değildir. Mossad'ın, Amerika'nın en önemli finans, siyaset ve ticaret adamlarını baskı altına almak için ürettiği bir ağdır' dediğini ifade etti.

'Türkiye Bağlantısının da Açığa Çıkarılması Gerekiyor'

Dosyanın Türkiye ayağının şimdiye kadar daha çok çocuk kaçırma iddiaları üzerinden gündeme geldiğini belirten Ekmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın önemli olduğunu söyledi. Türkiye ile ilgili henüz kamuoyuna yansımamış başka iddiaların da bulunabileceğini kaydeden Ekmen, bu yönün kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, milyonlarca evrakın uzman isimler tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye bağlantısının güçlü ve sağlam bir soruşturma süreciyle netleştirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

'Amerikan Yargısı ve Medyası Süreci İlerletti'

Amerikan yargısı ve medyasının bağımsızlığının dosyanın bugün geldiği noktada belirleyici olduğunu kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, 'Dosya 7 yıl önce de toplanabilirdi ama İsrail, Yahudi ve Mossad lobisi nedeniyle engellenmişti. Ama hiçbir şey gizli kalmıyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE