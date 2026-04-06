Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen, özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarına değinerek, 'İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı kararlarını biz de en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu vahşet karşısında yalnızca kınama yetmez; somut adımlar atılmalıdır' ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Geçen, 'Uluslararası kurumlar ve küresel aktörler sessizliğini bozmalı, insanlık adına sorumluluk almalıdır' dedi.

Bölgede artan gerilime dikkat çeken Geçen, 'Bölgemizde giderek büyüyen bir savaş riski vardır. Bu çatışmanın yayılması, uzun süreli istikrarsızlıkların kapısını aralayacaktır Türkiye bu savaşın parçası değil; barışın ve istikrarın güvencesi olmalıdır' ifadelerine yer verdi.

NATO'nün olası rolüne de değinen Geçen, 'NATO'nun bu savaşa dahil edilmesine karşı durulmalı, Türkiye bu yönde daha net ve güçlü bir irade ortaya koymalıdır' ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemlere atıfta bulunan Geçen, 'Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye, bölgesel krizlerde savaşın dışında kalma dirayetini göstermelidir. Ekonomik olarak güçlü bir Türkiye, bu tür krizleri daha sağlıklı yönetir. Mevcut ekonomik tablo ise bu süreci daha hassas hale getirmektedir' ifadelerini kullandı.

'Terörle mücadelede kararlıyız. Ancak bu mücadele, devlet ciddiyetine yakışır yöntemlerle yürütülmelidir. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak ise Geçen, 'Yolsuzlukla mücadele; tarafsız, şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütülmeli, siyasetin aracı haline getirilmemelidir' dedi.

Açıklamasının sonunda parti duruşunu vurgulayan Geçen, 'Anahtar Parti olarak; Türkiye'nin birliğini, dirliğini ve geleceğini korumak için kararlıyız' ifadelerine yer verdi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ