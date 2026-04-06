Anayasa Mahkemesi, nüfus kriterine dayalı belediye kapatma düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti. Karar gereği, son nüfus sayımı verilerine göre ikamet eden kişi sayısı 2.000 sınırının altında kalan belde belediyeleri, tüzel kişiliklerini kaybederek bağlı bulundukları ilçe merkezine mahalle veya köy olarak bağlanacak.

Kararda Kamu Hizmetlerinin Daha Verimli Yürütülmesi Yer Aldı

Yüksek mahkemenin kararında, kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve yerel yönetimlerin mali yapılarının sürdürülebilirliği vurgulandı. Nüfusu azalan bölgelerde belediye teşkilatının korunmasının kamu kaynağı israfına yol açabileceği görüşü ağır bastı.

Oy Birliğiyle Reddedildi

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, dava konusu kuralda nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin öngörüldüğü, 5393 sayılı kanunda ya da kanun düzeyinde farklı bir mevzuatta, belediyelerin veya köylerin kurulması ile tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına hangi makam tarafından hangi usulde karar verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği aktarıldı.

Bununla birlikte belediyelerin kurulması ve tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan gerekçede, bu nedenle kural uyarınca nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülme usulünün de kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirileceği aktarıldı. Gerekçede, bu itibarla kuralda Anayasa'nın 123. maddesine aykırı bir yön bulunmadığı kaydedildi.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Kararın alınmasıyla birlikte kapanacak belediyelerin personeli, ilgili il özel idarelerine veya bağlı bulundukları büyükşehir belediyelerine devredilecek.

Hizmet Sürekliliği ise çöp toplama, su ve yol gibi hizmetler artık ilçe belediyesi veya il özel idaresi tarafından sağlanacak.

Seçimler bir sonraki yerel seçimde bu bölgelerde artık belediye başkanı değil, muhtarlık seçimi yapılacak.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Sibel TURAN