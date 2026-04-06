Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Adıyaman Bil Okulları tarafından hayata geçirilen sıfır atık çalışmaları, öğrencilerde çevre bilincinin güçlenmesine katkı sunuyor. Eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilere atık ayrıştırma konusunda uygulamalı bilgiler verilirken, çevre temizliği etkinlikleriyle doğaya karşı sorumluluk duygusunun artırılması hedefleniyor.

Program çerçevesinde ayrıca geri dönüşüm tesislerine düzenlenen geziler sayesinde öğrencilerin atıkların yeniden ekonomiye kazandırılma sürecini yerinde gözlemleme fırsatı bulduğu belirtildi.

Çalışmaların önemli ayaklarından birini oluşturan fidan dikimi etkinlikleriyle de öğrencilerin doğayla bağlarının kuvvetlendirildiği, sürdürülebilir çevre anlayışının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için yürütülen faaliyetlerde emeği bulunan yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şerban ÖZÇAKMAK

