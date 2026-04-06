Adıyaman'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Otizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar Gazihan Dede Su Sporları Tesisi'nde kürek çekerek engelleri aştı.

Gazihan Dede Su Sporları Merkezinde, otizmli bireyler, aileleri ve sporcular ile bir araya gelen Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, otizimli sporcular ile kürek çekerek farkındalığa destek oldu.

Otizmli bireyler, kendilerine alan açıldığında ve gerekli destek sağlandığında, sadece sosyal hayatta değil, disiplin gerektiren kürek gibi spor dallarında da ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdiler.

'Otizmi fark etmek, onların dünyasına bir köprü kurmaktır. Fırsat verildiğinde her çocuk kendi hikayesini başarıyla yazabilir.Bu tür projeler, hem yerel hem de ulusal düzeyde empatiyi artırmak için büyük bir adımdır. Etkinlikte emeği geçen tüm kurumları ve sporcularımızı tebrik ederim. Otizmin farkındayız, otizmli bireylerin yanındayız.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN