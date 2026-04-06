Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 Maarif Ar\u015fivi ve M\u00fczeler Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 koordinesinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen 'K\u00f6klerden G\u00fcn\u00fcm\u00fcze Maarif Haf\u0131zas\u0131ndan Gelece\u011fe Eri\u015fim Projesi' kapsam\u0131nda, Ad\u0131yaman genelindeki e\u011fitim tarihine ait belge, foto\u011fraf, obje ve ar\u015fiv materyalleri tespit edilerek envantere al\u0131n\u0131yor.\r\n\r\nProjeyle s\u00f6z konusu materyallerin dijital ortama aktar\u0131lmas\u0131 ve sistematik \u015fekilde gelecek nesillere ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.\r\n\r\nKomisyon \u00fcyeleri Meryem Nazl\u0131 Susan ile Mehmet Ali Co\u015fkun, \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nihat Kaplan ile birlikte \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ali Tosun'u ziyaret ederek y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar hakk\u0131nda bilgi sundu.\r\n\r\n\u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Tosun, maarif haf\u0131zas\u0131n\u0131n korunmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalardan memnuniyet duydu\u011funu belirterek komisyon \u00fcyelerine ba\u015far\u0131 diledi.\r\n\r\nKaynak : PERRE\r\n\r\nHABER: ADIYAMAN (PERRE) - \u015eeriban \u00d6Z\u00c7AKMAK