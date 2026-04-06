Adıyaman'da düzenlenen Gençler A Ve B Kategorisi Sportif Tırmanış İl Yarışmaları, yoğun katılım ve heyecanla sona erdi. Yarışmalara 4 okuldan toplam 12 takım ve yaklaşık 40 sporcu katıldı. Gençler, zorlu parkurlarda teknik becerilerini ve fiziksel dayanıklılıklarını sergileyerek izleyenlerden tam not aldı.

İl Müdürü Elüstü'den Açıklama

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, 'Bu tür organizasyonlar gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimine katkı sağlıyor. Sporun her branşında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Ödül Töreni ve Hatıra Fotoğrafları

Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri verildi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK