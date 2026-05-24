Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler U23 Millî Takımımız, dünya şampiyonu oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zlatibor'da gerçekleştirilen organizasyonda milliler, namağlup turnuva tarihinde ilk kez finale yükseldi. Finalde Japonya ile karşılaşan milli takım, Muhammet Mustafa Yıldız'ın 23 ve 34. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Adıyamanlı sporcular gurur yaşattı

Şampiyonluğa ulaşan takımda yer alan Adıyamanlı sporcular büyük gurur yaşattı. Takımın başarısında önemli rol oynayan Safvan Gürbüz ve Zafer Karataş, sergiledikleri başarılı performanslarla dikkatleri üzerlerine çekti.

Mücadele boyunca ortaya koydukları azim, disiplin ve takım oyunuyla öne çıkan iki sporcu, hem teknik heyetin hem de izleyicilerin takdirini kazandı. Kritik anlarda gösterdikleri etkili performansla takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli katkı sağlayan Adıyamanlı sporcular, elde edilen başarıyla memleketlerinde de büyük sevinç yaşattı.

Başarılarıyla genç sporculara örnek olan Safvan Gürbüz ve Zafer Karataş'ın elde ettiği bu önemli derece, Adıyaman'da spor altyapısının ve genç yeteneklerin gelişimine yönelik çalışmaların da olumlu sonuçlarını ortaya koydu.

