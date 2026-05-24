Adıyaman AK Parti Milletvekili Resul Kurt, zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarının yağışın ardından hızla başlatılacağını belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çaykaya, Hevidi Bölgesi, Suvarlı Beldesi ile Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı ve çevredeki bazı köylerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde ve yerleşim alanlarında zarar oluştu. Milletvekili Kurt, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

'Süreci Yakından Takip Ediyoruz'

Yağışın bazı bölgelerde devam ettiğini belirten Milletvekili Kurt, hasar tespit çalışmalarının yağışın sona ermesiyle birlikte ilgili kurumlar tarafından hızla başlatılacağını söyledi.

'Çiftçimizin Yanındayız'

Özellikle üreticilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Milletvekili Kurt, çiftçilerin zararlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için devletin tüm imkânlarının devreye alınacağını kaydetti.

Milletvekili Kurt açıklamasında, 'Her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin yanında olmaya, hemşehrilerimizin yaralarını birlikte sarmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE