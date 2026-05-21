Beşiktaş camiasının dayanışma projesi kapsamında düzenlenen 'Bu forma benden sana kardeşim' kampanyasıyla deprem bölgesindeki çocuklara forma ve spor ayakkabı dağıtıldı.

Adıyaman'da gerçekleştirilen organizasyonda çocuklara Beşiktaş formalarının yanı sıra çeşitli spor malzemeleri ve spor ayakkabıları hediye edildi. Etkinlikte çocukların büyük mutluluk yaşadığı gözlenirken, siyah-beyazlı taraftar grupları ve gönüllüler de dayanışma mesajı verdi.

Kampanya çerçevesinde Adıyaman merkezde bulunan Zeynep Turgut İlkokulu'nda çocuklarla bir araya gelindi. Organizasyon, Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri, taraftar platformları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuklara yalnızca forma değil, spor ayakkabısı ve çeşitli spor ekipmanları da ulaştırıldı. Kampanya yetkilileri, amaçlarının depremden etkilenen çocuklara moral vermek ve sporun birleştirici gücüyle dayanışmayı büyütmek olduğunu belirtti. Etkinlik sonunda çocuklar Beşiktaş formalarıyla hatıra fotoğrafları çektirirken, organizasyonun farklı illerde de devam edeceği ifade edildi.

Hacı Demir: 'Depremzede çocuklarımızın kalplerine dokunduysak ne mutlu bize'

Kampanyayla ilgili bilgi veren Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Gurubu Başkanı Hacı Demir, 'Beşiktaş gönüllülerinin, dostluk grubu üyelerinin oluşturduğu bir kampanyayı geçen sene mayıs ayında stadımızda başlatmıştık. Özellikle deprem bölgelerimizi seçtik. Malatya ilimize gittik, Kahramanmaraş, Hatay ve bugün de Adıyaman'dayız. 'Bu forma benden sana kardeşim' kampanyamız çerçevesinde minik kardeşlerimize Beşiktaş formaları hediye edeceğiz. Onun yanında spor malzemesi, spor ayakkabıları... Onların spor aidiyetlerini geliştirmek istiyoruz. Moral motivasyon olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bir diğer taahhüdümüz var onlara. Okulumuzun en başarılı 3 öğrencisini İstanbul'a bütün ulaşım gideri, konaklama gideriyle karşılamak üzere Beşiktaş Stadı'nda bir maçı izletmek üzere İstanbul'a götüreceğiz. Aynı sözü dün Kahramanmaraş ilimizde de verdik. Başarılı çocuklarımızın, özellikle bu depremde zarar görmüş çocuklarımızın kalplerine dokunup mutlu edebildiysek ne mutlu bize' diye konuştu.