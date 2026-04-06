Adıyaman Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sibel Turan, Turkuaz Basın Kartlarının kimlik yerine de kullanılacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkanı Turan, söz konusu uygulamanın sahada basın mensupları ile görevliler arasında kimlik üzerinden yaşanan tartışmaları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını ifade ederken, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki hakların güçlendirilmesi adına yeni düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

'Kimlik Üzerinden Yaşanılan Sorunlar Büyük Ölçüde Ortadan Kalkacaktır'

Gazetecilerin sahada karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Turan, uygulamanın önemli bir kolaylık sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Gazetecilik mesleği büyük bir özveri ve fedakarlık gerektiren mesleklerin başında geliyor. Sahada çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları zorluklar ortada. Doğru ve tarafsız haber alma noktasında mesleklerini icra etmekte zorlanan basın mensuplarının hak ve ayrıcalıklarının arttırılması büyük önem taşıyor. Bu uygulama ile sahada aktif çalışan basın mensuplarının özellikle kamu kurumlarında ve çeşitli saha görevlerinde kimlik üzerinden yaşadıkları sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.'

'Adım Önemli Ama Yeterli Değil'

Atılan adımın önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığını da dile getiren Turan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Atılan adım çok önemli ancak yeterli değil. Basın emekçilerinin çalışma koşullarına bakıldığında yaşanan sıkıntılar ortada. Kimlik üzerinden yaşanan sorunlar yapılan uygulama ile ortadan kalksa da basın emekçileri sahada birçok zorlukla hala başa çıkmaya çalışıyor. Bu yüzden meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki hakların güçlendirilmesi için yeni düzenlemelerin de en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Murat KAYIŞ