Adıyaman'da 23 Nisan 2. TBMM Kupası Yüzme İl Birinciliği müsabakaları 120 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 4-5 Nisan'da gerçekleştirilen etkinlikte 7-15 yaş gruplarında 120 sporcu, 13 farklı mesafede yarıştı.

'Spor, Bir Yarıştan Çok Daha Fazlasıdır'

Müsabaka sırasında konuşma yapan açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, 'Bugün burada gördüğüm tablo, gençlerimizin spora olan ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Her bir sporcumuz, sadece yarıştığı mesafede değil, aynı zamanda azmi, kararlılığı ve dostane rekabet ruhuyla örnek oluyor. Bu tür organizasyonlar, çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Spor, bir yarıştan çok daha fazlasıdır; disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırır. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi de kutluyorum. Sporun her branşında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Sporculara Ödülleri Verildi

Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK