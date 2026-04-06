Türk Kızılay Adıyaman İl Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kızılay Adıyaman Aşevi, yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Aşevi, her gün yüzlerce kişiye ulaşarak sıcak yemek desteği sağlıyor.

Haftanın 6 Günü Sıcak Yemek Desteği

Kızılay Adıyaman Aşevi tarafından haftanın 6 günü düzenli olarak dezavantajlı vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor. Dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler ve deprem sonrası zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik sürdürülen hizmet kapsamında, çok sayıda haneye günlük sıcak yemek desteği veriliyor.

Gönüllüler ve Kızılay ekipleri tarafından yürütülen dağıtım çalışmalarıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacı güvenli ve sağlıklı şekilde karşılanıyor.

Okullarda Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Kızılay Adıyaman Aşevi'nin çalışmaları, evlere yapılan yemek dağıtımıyla sınırlı kalmıyor. Kentteki çeşitli okullarda öğrencilere sıcak çorba ikramı da gerçekleştiriliyor.

Özellikle kış aylarında yapılan çorba dağıtımıyla öğrencilerin güne daha sağlıklı başlamaları sağlanıyor.

Kızılay Adıyaman Aşevi'nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşlara destek sağlanırken, toplumsal dayanışmaya katkı sunuluyor.

Kızılay'ın Çalışmaları Sürüyor

Türk Kızılay Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, hem ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı hem de öğrencilere yönelik çorba ikramı çalışmaları devam ederken, farklı alanlardaki çalışmalar, kent genelinde sürdürülüyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK