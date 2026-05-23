Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı'na ilişkin basın açıklaması yaptı. Perre Uygulama Oteli önünde gerçekleştirilen açıklamada konuşan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, 4 ve 8 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticilere yönelik planlanan eğitim programlarının hafta sonuna denk getirilmesine tepki gösterdi. Başkan Polat, 8 gün ve 64 saat olarak planlanan eğitimlerin hafta sonlarını fiilen zorunlu mesaiye dönüştürdüğünü belirterek, bunun açık bir angarya uygulaması olduğunu ifade etti.

'Hafta Sonları Zorunlu Mesaiye Dönüştürülüyor'

8 gün ve 64 saat olarak planlanan eğitimlerin hafta sonlarını fiilen zorunlu mesaiye dönüştürdüğünü belirten Başkan Polat, 'Hafta sonlarını zorunlu mesaiye dönüştüren anlayış açık bir angaryadır. 8 gün ve 64 saatlik eğitim programı eğitim emekçilerine dayatılmaktadır' İfadelerini kullandı.

'Masraflar Çalışanlara Yükleniyor'

Ulaşım, konaklama, yemek ve sınav ücretlerinin çalışanların üzerine bırakılmasının mevzuata aykırı olduğunu belirten Başkan Polat, 'Ulaşım, konaklama, yemek ve sınav ücretlerinin çalışanlara yüklenmesi kabul edilemez.' diye konuştu.

'Eğitimler Hafta İçi Yapılmalı'

Başkan Polat, eğitimlerin hafta içi ve mesai saatleri içerisinde yapılması gerektiğini ifade ederek, 'Tüm eğitimler hafta içi ve mesai saatleri içerisinde yapılmalıdır' dedi.

Katılımcıların ekonomik haklarının korunması gerektiğini kaydeden Başkan Polat, 'Katılımcılara mevzuata uygun şekilde harcırah ve ek ders ücretleri ödenmelidir' ifadelerini kullandı.

'Angaryayı Kabul Etmeyeceğiz'

Çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesini isteyen Başkan Polat, 'Eğitim emekçilerinin özel yaşamını gasp eden anlayışa karşıyız. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, angaryayı kabul etmeyeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE