'Türkiye bir hukuk devletidir' başlığıyla kamuoyuna açıklama yapan Özcan, anayasal düzende hiçbir kurum ya da kişinin kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağını belirterek, siyasi parti kongreleri dahil seçim süreçlerinin anayasa ve yasalar çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu denetiminde yürütüldüğünü ifade etti.

'YSK'nın kesinleştirdiği kurultay geçersiz sayıldı'

Açıklamasında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın sonuçlarının YSK tarafından kesinleştirildiğini ve mazbataların verildiğini hatırlatan Özcan, buna rağmen istinaf mahkemesinin kurultayı geçersiz saymasının hukuk açısından tartışmalı olduğunu ileri sürdü.

Özcan, 'Anayasamıza göre hiçbir kurum ve kişi kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yine anayasamız ve yasalarımız siyasi parti kongreleri dahil seçimlerin YSK denetim ve gözetiminde il ve ilçe seçim kurullarınca yürütüleceğini, itiraz sürelerini, son karar merciinin YSK ve YSK kararlarının da kesin olduğunu hükme bağlamıştır' dedi.

CHP kurultayına ilişkin verilen kararın hukuk sistemi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savunan Özcan, istinaf mahkemesinin anayasa, siyasi partiler mevzuatı ve seçim hukukunu dikkate almadan karar verdiğini öne sürdü.

'Siyaset ve hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir karar'

Kararın yalnızca CHP ile sınırlı görülmemesi gerektiğini ifade eden Özcan, bu durumun seçim güvenliği ve demokratik sistem açısından geniş etkiler oluşturabileceğini savundu.

Özcan açıklamasında, 'Siyaset ve hukuk tarihimizde benzeri görülmemiş bu karar; ülkemize, milletimize, demokrasimize ve siyaset kurumumuza telafisi olanaksız zararlar verebilecek çok vahim bir gelişme olarak değerlendirilmektedir' ifadelerini kullandı.

'Seçimlerin anlamı tartışmaya açılabilir'

Mahkeme kararının uygulanması halinde seçim sonuçlarının yıllar sonra tartışmaya açılabileceği yönünde kaygı taşıdıklarını belirten Özcan, bunun demokratik sistem açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

'Bu kararın uygulanması, bundan böyle bütün seçim ve referandum sonuçlarının yıllar sonra verilecek bir dilekçe ile bir mahkeme tarafından değiştirilebileceği, böylelikle seçimlerin anlamını yitirebileceği gibi düşünülmesi dahi korkunç bir durum ortaya çıkarır' değerlendirmesinde bulunan Özcan, yargı organlarının süreci ivedilikle gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

'YSK yetkisini ve kararlarını savunmalı'

Çözüm yolunun YSK'nın anayasal yetkilerine sahip çıkmasından geçtiğini savunan Özcan, YSK'nın kendi kararlarının geçerliliğini ve yürürlükte olduğunu açıklaması gerektiğini ifade etti.

Kararda somut delil ve açık gerekçelerin ortaya konulmadığını ileri süren Özcan, milyonlarca parti üyesinin iradesinin yok sayıldığını savundu.

Açıklamasının sonunda demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yapan Özcan, 'Demokrasiler kurumlar ve kurallarla yönetilen, hukukun üstünlüğünün, anayasanın ve yasaların kayıtsız koşulsuz uygulandığı rejimlerdir. Bundan vazgeçilemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE