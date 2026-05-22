Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adıyaman il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Elazığ'dan yapılan açıklamada, yağışların 23 Mayıs 2026 saat 11.00'de başlayıp gün sonuna kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji verilerine göre kuvvetli yağış, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi olarak sınıflandırılıyor.

Öte yandan kuvvetli rüzgarın saatte 39 ila 61 kilometre hızla etkili olabileceği kaydedildi.

Yetkililer, gelişmelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü üzerinden takip edilebileceğini belirtti.

