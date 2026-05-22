Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Adıyaman Valiliği de yaptığı açıklamada olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adıyaman il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Saat 11.00 ile 23.59 arasında etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Açıklamada, özellikle düşük rakımlı bölgelerde su baskını riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Adıyaman Valiliği de meteorolojik uyarıyı paylaşarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. Valilik açıklamasında, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgili kurumların teyakkuz halinde olduğu belirtilerek vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri istendi.