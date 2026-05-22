İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Karadağ Ortaokulu tarafından düzenlenen Fen Bilimleri Bilim Şenliği'ne katıldı.Standlarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri tek tek inceleyen Müdür Tosun, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin önemine değinen Müdür Tosun, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

'Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.' İfadelerine yer verildi.

