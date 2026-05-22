Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Kent merkezinde kurulan stantta vatandaşlara tütün ve bağımlılıkların zararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Emine Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Bağımlılık Koordinatörü Murat Sertpolat, kurum personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında çocuklara yönelik boyama etkinlikleri, eğitici ve eğlenceli oyunlar ile Yeşilay farkındalık çalışmaları düzenlendi. Ayrıca tütün başta olmak üzere tüm bağımlılık türlerine karşı toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.