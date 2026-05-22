Köy içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmeyi amaçlayan çalışmalarla birlikte kırsalda yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, yol yapım ve altyapı yatırımlarının vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırdığını belirtti.

Adıyaman genelinde asfalt, yol ve altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kırsal bölgelerde ulaşım standartlarını yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor.

Köy sakinlerinden İsmail Karadeniz, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köylerinin uzun yıllardır böyle bir hizmet almadığını söyledi. Karadeniz, geçmişte sıcak asfalt yolları yalnızca şehirlerarası yollarda gördüklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar ise geçmiş yıllarda toz, çukur ve ulaşım zorlukları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yolların sıcak asfaltla buluşturulmasının kendileri için önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Köy sakinleri, çalışmalarda emeği bulunan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE