Takım Antrenörü Savaş Arslan, 'Emeklerimizin karşlığını görmekten çok mutlu olduklarını, çalışmaya devam ederek, hedeflerinin Milli Takıma seçilmek olduğunu' söyledi.

Emeğimizin Karşılığını Aldık

Okulun öğrencilerinden ve takımın kaptanı olan Sümeyra Balta ise, 'Dromer takımının kaptanı olarak THSF Drone Soccer Türkiye Şampiyonası 1. Etap F9A-C kategorisinde birincilik elde etmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte uzun süredir disiplinli bir şekilde çalışıyor, hem teknik hem de takım uyumu açısından kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu başarı bizim için sadece bir kupa değil, aynı zamanda emeğimizin ve azmimizin karşılığı oldu' dedi.

Her Zaman Planlı Çalışıyoruz

Konuşmasının devamında Sümeyra Balta, 'Yarışma süreci oldukça heyecanlı ve öğreticiydi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen takımlarla aynı ortamda bulunmak bizlere önemli deneyimler kazandırdı. Drone Soccer branşı hem teknoloji hem de sporun birleştiği çok özel bir alan olduğu için her maçta strateji, hız ve takım koordinasyonu büyük önem taşıyor. Biz de yarışma boyunca soğukkanlı kalmaya ve planlı hareket etmeye özen gösterdik' ifadelerini kullandı.

Ailelerden Büyük Destek

Kaptan Sümeyra Balta takımı adına, 'Bu başarıda emeği geçen takım arkadaşlarıma, Okul Müdürü Kahraman Selçuk'a öğretmenlerimize, bize destek veren ailelerimize ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür ediyorum' diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye'nin Geleceğine Işık Olacak Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Okul Müdürü Kahraman Selçuk, 'Antrenörlerimiz Şeyma Nur Yılmaz'a, Barış Arslan'a ve öğrencilerimize bu büyük başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun öğrencilerinin, her alanda Türkiye'nin geleceğine ışık tutmaları adına, her daim başarılı olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum' dedi.

