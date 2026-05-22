Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde devam eden 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali'nde bugün tamamlandı.

Bölge Finali takviminin bugünkü etabında gerçekleştirilen Tiyatro Yarışması'nda, Güneydoğu'nun dört bir yanından gelen gençler; emeklerini, yeteneklerini ve güçlü sahne performanslarını izleyicilerle buluşturdu. Kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren oyunlarla salonu etkisi altına alan gençlerimiz, sergiledikleri performanslarla büyük alkış topladı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

'Sahnedeki heyecan, perde arkasındaki emek ve final anonsuyla birlikte yaşanan tarifsiz mutluluk... Türkiye Finali hakkı kazanarak bu gururu yaşayan gençlerimizin unutulmaz anlarına hep birlikte tanıklık ettik.' ifadelerini yer verildi.

