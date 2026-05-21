Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali devam ediyor.

Etkinliğin şiir yarışması etabında, bölgenin farklı illerinden gelen gençler sahneye çıkarak kaleme aldıkları eserleri seslendirdi.

Gençler Duygularını Sahneye Taşıdı

Şiir yarışmasında performans sergileyen gençler, kelimelerle kurdukları duygusal anlatımlarla jüri ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yarışma sonunda Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanan gençler büyük sevinç yaşadı.

Bölge Finaline Yoğun İlgi

Etkinlikte gençlerin sahne performansları ilgiyle takip edilirken, organizasyonun kültür ve sanat alanında gençlerin gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

